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Хиты продаж

HDR-15-24

HDR-15-24

(Mean Well)

Блок питания на DIN-рейку 15.2Вт 24В 0.63А

921 шт. на складе

732.00 руб.

LS33600

LS33600

(SAFT)

Батарейка цилиндрическая, D/LR20, (Li, SOCl2), 3.6V/17 Ач

668 шт. на складе

1408.00 руб.

WEH001602ALPP5N00001

WEH001602ALPP5N00001

(WINSTAR)

Дисплей 2.29" желтый 16x2 

966.00 руб.

Raspberry Pi 3 model B

Raspberry Pi 3 model B

(Raspberry Pi)

Одноплатный компьютер

5124.00 руб.

LPV-100-12

LPV-100-12

(Mean Well)

Блок питания LED 102Вт 12В 8.5 A IP67

1731.00 руб.

Производители

Mean Well
SEMIKRON
TRACO
Honeywell
Infineon
Xilinx
ST Microelectronics
Altera
Maxim Integrated
Texas Instruments
Atmel
Microchip
Analog Devices
Bourns
YAGEO
Littelfuse
NXP Semiconductors
TE Connectivity

AlfaSystems GoPro GP261D21