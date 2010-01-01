Популярные разделы
-
AC-DC блоки питания (4249)
-
Батарейки (228)
-
DC вентиляторы (251)
-
Корпуса для РЭА (506)
-
Прямоугольные разъемы (10354)
-
Клеммные колодки (4025)
-
Микроконтроллеры (8335)
-
Конденсаторы электролитические (9273)
-
Предохранители плавкие (3827)
-
Реле электромагнитные (2200)
Наши преимущества
-
50 000 товаров на складе в Москве
-
300 рублей - стоимость доставки по всей РФ
-
10 лет на рынке электронных компонентов
-
1000 рублей - минимальная сумма заказа
-
12 минут - среднее время выставления счета
Хиты продаж
(Mean Well)
Блок питания на DIN-рейку 15.2Вт 24В 0.63А
921 шт. на складе
732.00 руб.
(SAFT)
Батарейка цилиндрическая, D/LR20, (Li, SOCl2), 3.6V/17 Ач
668 шт. на складе
1408.00 руб.
(WINSTAR)
Дисплей 2.29" желтый 16x2
966.00 руб.
(Raspberry Pi)
Одноплатный компьютер
5124.00 руб.
(Mean Well)
Блок питания LED 102Вт 12В 8.5 A IP67
1731.00 руб.